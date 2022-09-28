В Украине в течение двух лет хотят построить 120 автомобильных электрических зарядных станций

Компания «Энергоатом» создаст национальную сеть электрических зарядных станций.

Об этом НАЭК «Энергоатом» сообщает в Telegram.

«Вчера, 27 сентября 2022 года, Кабинет министров Украины принял распоряжение «О создании ГП НАЭК «Энергоатом» сети скоростных автомобильных электрозарядных станций». Согласно документу, «Энергоатом» определен заказчиком работ по созданию такой сети», - говорится в сообщении.

Проектом создания национальной сети предусматривается строительство в течение двух лет 120 автомобильных электрических зарядных станций: 40 – большой мощности (160+ КВт) и 80 – средней (60+ КВт) в областных центрах и на основных автомагистралях страны.

Комментируя принятое правительственное решение, президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин отметил, что у компании есть значительные мощности для производства дешевой и чистой электроэнергии, которая может поставляться и на новые сегменты внутреннего рынка, удовлетворить все большие потребности отечественных автоперевозчиков в доступной электроэнергии, быстрой и комфортной зарядке. электрических автомобилей в любой точке Украины.

Для «Энергоатома» это также выход на розничный рынок продажи электроэнергии, что существенно увеличит капитализацию Компании.

Напомним, в Швейцарии создали станцию, которая может зарядить электромобиль за 15 минут.