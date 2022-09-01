В Германии опасаются, что «Северный поток» может навсегда стать непригодным для использования

Власти Германии опасаются, что российский газопровод «Северный поток» может оказаться непригодным для использования навсегда после больших истоков в Балтийском море.
Об этом сообщает Tagesspiegel.
Источники в правительственных кругах заявили, что если газопровод быстро не отремонтировать, в трубопроводы попадет много разъест их соленой воды.
Между тем, кризисная группа Министерства иностранных дел Германии также занялась этим инцидентом, а несколько федеральных министерств и ведомство канцлера обсуждают последствия.
Как первый шаг Федеральная полиция теперь ужесточит контроль над территориальными водами Германии, а ее корабли будут внимательнее следить за соответствующими маршрутами критической инфраструктуры.
Кроме того, федеральные земли должны усилить защиту прибрежных территорий на Северном и Балтийском морях. Существует также озабоченность по поводу защиты строящихся терминалов сжиженного газа, подводных и телекоммуникационных кабелей.
Напомним, спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.
Как известно, на обеих нитях российского газопровода «Северный поток-1» в понедельник вечером обнаружили падение давления - это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северный поток-2».
Германия и Дания подозревают, что утечки газа на «Северных потоках» могли стать следствием диверсии. В Польше считают, что инцидент с Северными потоками могут свидетельствовать о том, что россия готовит эскалацию в войне.