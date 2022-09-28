На ремонт водопровода из Днепра необходимо ₴8,5 миллионов, а ущерб от обстрелов уже достиг ₴26 миллионов, – «Николаевводоканал»

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в Николаеве разрушено более 700 метров водопроводных/канализационных сетей.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».

Самое страшное – это разрушение водопровода из Днепра, который пролегает оккупированной Херсонщиной. Кстати, стоимость его восстановления составляет 8,5 миллионов гривен.

Вообще, ежемесячно производственные подразделения КП «Николаевводоканал», транспортные средства, сети в городе страдают от рук оккупантов. Только очистные сооружения канализации и водопровода уже по пять раз были обстреляны.

«На сегодняшний день общая стоимость нанесенного рашистами ущерба, насчитывается почти 26 миллионов гривен. За собственные средства предприятия, бригады пытаются оперативно все отремонтировать, чтобы как минимум горожане меньше испытывали дискомфорт. Однако без поддержки николаевцев с каждым разом это делать все труднее. Так что надеемся, что вы вовремя будете платить за потребленные коммунальные услуги», - говорится в сообщении.

Напомним, первый вице-мэр Луков заявил, что даже после освобождения Херсонщины Николаев не сможет быстро восстановить водоснабжение.