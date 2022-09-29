Актер из «Звездных войн» стал амбасадором United24 и будет собирать средства на беспилотники для ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел по видеосвязному разговору с американским актером, исполнителем роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марком Гэмиллом, ставшим амбасадором фандрейзинговой платформы United24.

Об этом сообщил Зеленский в Facebook и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Зеленский объяснил, что Марк Гэмилл – первый амбасадор, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на «Армию дронов».

«Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь», – уверен Зеленский.

Гэммилл ответил, что точно знает, что «беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира».

«Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла», - заявил актер.

Зеленский поблагодарил актера за поддержку украинского народа в борьбе за свободу.

Напомним, недавно ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate.