В Николаеве предприниматель с 2018 года не платил городу аренду за 1,5 гектара земли – через суд с него взыскали ₴600 тысяч долга

В Николаеве предпринимателя через суд заставили заплатить в бюджет Николаева более 600 тысяч гривен за использование земельного участка.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Установлено, что частный предприниматель с апреля 2018 использует земельный участок коммунальной собственности площадью почти 1,5 гектара в Николаеве, на котором расположен принадлежащий ему имущественный комплекс коммерческого назначения.

В то же время, в нарушение требований земельного и налогового законодательства предприниматель все это время не платил в бюджет средства за пользование указанным участком коммунальной собственности.

Такое безвозмездное использование земельного участка повлекло за собой непоступление в местный бюджет значительных средств на сумму более 600 тысяч гривен и негативно повлияло на состояние реализации в городе социально-экономических программ.

По результатам рассмотрения дела хозяйственный суд Николаевской области согласился с требованиями прокуратуры и удовлетворил иск о взыскании долга в полном объеме.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о физическом лице-предпринимателе Жаркове Александре Михайловиче, арендовавшем почти 1,5 гектара по адресу улица Новозаводская, 18. Основным видом его деятельности было указано техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, другие – розничная торговля деталями для автотранспорта и предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Напомним, как «ПАЕК» Кормышкина три года бесплатно пользовался земельным участком в Ингульском районе Николаева – только после обращения в суд компания заплатила в бюджет ₴ 1,3 миллиона.