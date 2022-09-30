США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против российских чиновников и членов их семей

В ответ на незаконные действия россии США вводят санкции против российских чиновников и членов их семей, российских и белорусских военных чиновников, а также ряда предприятий, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс россии.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

В список вошли десятки физических и юридических лиц.

В частности, санкции введены против главы центробанка россии Эльвиры Набиуллиной, заместителя председателя правительства россии Александра Новака, членов семей заместителя председателя совета безопасности россии дмитрия медведева и главы правительства россии Михаила Мишустина, а также против членов совфеда.

Также США ввели санкции за поддержку россии против компаний из Китая, Беларуси и Армении.

Великобритания в свою очередь также ввела санкции против главы центробанка россии Эльвиры Набиуллиной. Кроме того, она ввела запрет на поставки в рф около 700 товаров. Также власти королевства запретили россии доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний.

Кроме того сообщается, что Канада расширила санкции в отношении россии, внеся в списки 43 новых фамилий.

Как известно, диктатор России Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии оккупированных территорий Украины и подписал «договор» о так называемом «вступлении в состав России новых территорий» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.