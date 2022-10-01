Российские оккупанты столкнулись с дефицитом высокоточных ракет, – британская разведка

В британской разведке считают, что российские захватчики столкнулись с дефицитом боеприпасов, особенно высокоточных ракет. Об этом указывает обстрел гуманитарной колонны на выезде из Запорожья с использованием зенитной ракеты.

Об этом в Twitter сообщает британская разведка.

«30 сентября 2022 года российские войска почти наверняка нанесли удар по автоколонне юго-восточнее города Запорожья. Боеприпасом, вероятно, была российская зенитная ракета дальнего радиуса действия, которая использовалась для нанесения удара по наземным целям», – заявили в разведке.

В отчете сказано, что упомянутые ракеты – это ресурс с высокой ценностью. Они предназначены для уничтожения самолетов и снарядов. Запас этих ракет в россии, скорее всего, ограничен.

«Ее использование для наземной атаки почти наверняка было обусловлено общим дефицитом боеприпасов, особенно высокоточных ракет большой дальности», - добавили в разведке.

Эксперты отметили, что россия тратит важные военные ресурсы в попытках достичь тактического превосходства, но при этом она убивает гражданских.

Напомним, в The Insider прогнозировали, что к концу года россия столкнется с дефицитом снарядов, артиллерии и бронетехники.