В субботу, 1 октября, в Польшу начал поступать газ по новому трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море.

Трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от россии, которая началась за многие годы до того, как февральское вторжение москвы в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис.

Представитель Gaz-System сообщил, что поставки начались сегодня в 06:10, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу 1 октября составили 62,4 млн кВтч.

Напомним, трубопровод с годовой пропускной способностью 10 млрд кубометров был официально открыт 27 сентября, через день после того, как была обнаружена утечка в подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих россию с Европой. россия прекратила поставки газа в Польшу в апреле, когда та отказалась платить в рублях.