С 1 октября в Украине увеличили размер минимальной зарплаты и ввели изменения для бизнеса

С 1 октября в Украине размер минимальной зарплаты увеличится до 6700 гривен, также заработали изменения для бизнеса.

Он них рассказала Лига.Закон.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц пока не изменится и составит 2600 гривен. С 1 декабря 2022 года он вырастет и составит – 2684 гривны.

Минимальный страховой взнос с ЕСВ за основного работника, не являющегося лицом с инвалидностью, за октябрь – 1474 гривен. Максимальная база для начисления ЕСВ в октябре – 100 500 гривен.

Для всех физических лиц-предпринимателей, независимо от выбранной системы налогообложения, минимальный страховой взнос с ЕСВ за октябрь составит 1474 гривен.

Максимальная база для начисления ЕСВ в октябре – 100 500 гривен. Однако максимальные ставки единого налога с 1 октября не изменятся.

Максимальные ставки единого налога в течение 2022 года:

- для плательщиков I группы – 248,10 грн/мес;

- для плательщиков II группы – 1300 грн/мес.

Налоговики обращают внимание, что это размеры максимальной ставки, а реальную для каждой административно-территориальной единицы должны установить органы местного самоуправления.

Размер местных налогов и некоторые правила налогообложения налогом на прибыль привязаны к минимальной зарплате на 1 января. Они остаются прежними до конца 2022 года.

Размеры финансовых штрафов за нарушение трудового законодательства с 1 октября увеличены. В частности, за неоформленных работников и зарплату в "конвертах" финансовый штраф будет составлять 67 тысяч гривен за каждого работника.

Напомним, за три недели сентября в государственный бюджет от внешних партнеров поступило 56 миллиардов гривен в виде кредитов и грантов.