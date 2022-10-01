Великобритания поможет Дании в расследовании повреждений «Северных потоков»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датской коллегой Мэтте Фредериксен и обсудила помощь Лондона в расследовании повреждений газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

«(Фредериксен – ред.) проинформировала премьер-министра об убытках, причиненных газопроводу « Северный поток » на прошлой неделе. Они согласились, что инциденты явно являлись актом саботажа и обсудили совместное расследование инцидентов», - говорится в заявлении офиса Трасс.

Также политики обсудили перспективы сотрудничества в области развития ветровой энергетики и национальной безопасности.

"Лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря отвечает общим интересам", - говорится в заявлении.

Напомним, спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.

Как известно, на обеих нитях российского газопровода «Северный поток-1» в понедельник вечером обнаружили падение давления – это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северном потоке-2».

Германия и Дания подозревают, что утечка газа на «Северных потоках» могла стать следствием диверсии. В Польше считают, что инцидент с Северными потоками может свидетельствовать о том, что россия готовит эскалацию в войне.

Напомним, власти Германии опасаются, что российский газопровод «Северный поток» может оказаться непригодным для использования навсегда после утечек в Балтийском море.

Также по облизу мест повреждения «Северных потоков» видели российские корабли и субмарины.