Еще пять судов с продовольствием вышли из одесских портов – они направляются в страны Африки и Европы

В рамках «зернового коридора» из портов Украины 2 октября вышли еще пять судов.

Об этом сообщается в Facebook Министерство инфраструктуры.

В порт «Черноморск» прибыло под загрузку судно NEW ISLAND, уже пятое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. После загрузки пшеницей оно отправится в Сомали.

«Сегодня в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли пять судов. На их борту 114,7 тысячи тонн агропродукции для стран Африки и Европы», - говорится в сообщении.

В частности, среди них балкер ARGO 1, который перевозит 31 тысяч тонн кукурузы в Египет, и балкер DOGA K с 10 тысяч тонн пшеницы для Туниса.

Напомним, глава Минагрополитики не уверен, что удастся продолжить действие «зернового коридора» из-за «психически нестабильного путина».