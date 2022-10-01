Рада собирается национализировать более 900 объектов, принадлежащих россии

На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос о национализации по особой процедуре активов рф в Украине.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает пресс-служба ВРУ в Telegram.

Сообщается, что Кабмин составил перечень, в который вошло более 900 объектов, принадлежащих непосредственно россии как государству.

По словам депутата, в список объектов вошли такие известные предприятия как «Энергомашспецсталь» в Краматорске, что на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, которую контролирует «Росатом». Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, что на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности рф.

Добавляется, что принудительное отчуждение этих объектов состоится по особой процедуре.

Напомним, суд арестовал корпоративные права и счета НГЗ российского олигарха Дерипаски.