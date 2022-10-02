Компания Moderna не захотела раскрыть Китаю технологии своей вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания Moderna Inc отказалась передать Китаю основную интеллектуальную собственность, на основе которой была разработана ее вакцина от COVID-19.

Об этом сообщает Financial Times.

Moderna Inc отклонила просьбу Китая предоставить рецепт своей мРНК-вакцины из-за коммерческих проблем и проблем безопасности.

Издание отмечает, что соответствующие переговоры между властями Китая и представителями фармкомпании велись между 2020 и 2021 годами. При этом сообщается, что несмотря на отказ производитель вакцины все равно «стремится» продавать свой продукт в Китай.

Компания не может попасть на китайский рынок из-за требования Пекина передать технологию как предпосылку для продажи вакцины в стране.

Китай не одобрил ни одной иностранной вакцины против COVID-19 и использует несколько вакцин собственной разработки.

В сентябре главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что компания стремится сотрудничать с Китаем в поставках в страну своих вакцин против COVID-19 на основе мРНК