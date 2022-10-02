США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере $1,5 миллиарда ежемесячно до окончания войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщило 2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Они рассказали, что администрация президента США Джо Байдена также провела переговоры с официальными лицами Европейского союза, призывая "делать больше".

Один из источников заявил, что в то время как ЕС ведет внутренние переговоры по выполнению предварительных обязательств, союзники обсуждают более регулярный механизм, который поможет сохранить экономику Украины на плаву, пока война затягивается.