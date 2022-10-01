В Украине в обычное обращение выпустили монету, посвященную теробороне

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины" номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Тираж монеты – 10 миллионов штук. На аверсе монеты изображен герб Украины, номинал и год, на реверсе – две стилизованные фигуры военных, а также логотип и лозунг Сил теробороны ВСУ.

Над созданием монеты работали Вадим Балановский, Владимир Демьяненко и Роман Чайковский. Реализация монет не будет осуществляться – НБУ передаст их банкам для выдачи клиентам в качестве обычных монет номиналом 10 гривен.