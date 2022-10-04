В «Дії» тестируют программу льготного кредитования на приобретение жилья

В приложении «Дія» в тестовом режиме заработала программа кредитования жилья «єОселя».

Об этом сообщили в Минэкономики.

Для всех приложение будет доступно во второй половине октября. Продолжается работа над ее технической доработке по запуску в «Дії». Тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении, а подать заявку станет возможным в несколько кликов.

С начала 2023 года подать заявку в «єОселя» смогут все граждане, которые будут отвечать определенным критериям.

«єОселя» – это возможность приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях. В этом году участниками программы могут стать социальные категории: военные и правоохранители; медики; работники образования; ученые.

Уже пять банков интегрированы в программу:«Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Скай банк» та «Глобус Банк». Они готовы приступить к выдаче первых кредитов.