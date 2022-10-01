В Николаеве государству вернули имущество АМПУ на ₴4 миллиона, которое не хотела возвращать фирма, связанная с Кононенко

В Николаеве в распоряжение Регионального отделения Фонда государственных имуществ Украины вернули имущество АМПУ на сумму почти четыре миллиона гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Согласно решениям хозяйственного суда области недвижимое имущество на территории Николаевского филиала ГП «Администрации морских портов Украины» подлежало возврату в собственность государства ряд объектов, однако в результате бездействия уполномоченных органов с ноября прошлого года имущество оставалось в пользовании недобросовестных арендаторов.

Окружной прокуратуре Николаева удалось обеспечить доступ участников исполнительного производства на территорию государственного предприятия. Во время совместного выезда с участием представителя прокуратуры объекты недвижимости переданы Региональному отделению Фонда государственных имуществ Украины по Николаевской и Одесской областях.

По данным "Преступности.НЕТ", речь идет о фирмах "Сисайд Терминал" и "Техно-Дизель".

Как известно, в одно время 50 процентов в фирме «Сисайд Терминал» прямо или косвенно отошло британской компании Gironet Trade. Но настоящий новый совладелец портового бизнеса недолго скрывался за зарубежной анонимностью – в декабре 2017 фирму в реестре напрямую заменил киевский бизнесмен Леонид Крючков.

По данным судебного реестра, Генпрокуратура подозревала бывшее руководство порта в незаконной передаче "Сисайд Терминал" в пользование портовых железнодорожных путей. Сама фирма и ее руководство фигурантами уголовного производства не являются. Пользование этими путями вызвало серию споров между частной фирмой и «Укрзалізницею».

Также ранее в СМИ сообщалось, что лоббистом братьев Крючковых был бывший заместитель председателя парламентской фракции «БПП» Игорь Кононенко.