«Нафтогаз» предварительно договорился о поставках газа через «Балтийскую трубу»

У НАК «Нафтогаз Украины» есть предварительные договоренности о поставках газа через недавно открытый газопровод Baltic Pipe.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель правления НАК Юрий Витренко.

– Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для «Нафтогаза», для Украины, – сказал Витренко.

При этом он отметил, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам.

– Но проблема в том, что один миллиард кубометров, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит два миллиарда долларов по текущим ценам. И у «Нафтогаза» сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ, – объяснил глава компании.

Он подтвердил, что создаваемый для импорта газа спецфонд, который должен был наполняться, в частности, международными донорами, пока пуст.

– Дальше все зависит от того, насколько результативна будет миссия МВФ (…), и, возможно, будет важна донорская конференция с немцами уже в конце октября. После этого можно будет сказать, насколько велики шансы (наполнение фонда – ред.), – подчеркнул Витренко.

В то же время он отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.

– Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ для Украины, и мы им воспользуемся, когда будет возможность, – объяснил глава «Нафтогаза».

Как сообщалось, газопровод Baltic Pipe объединил газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии. Газопровод сможет транспортировать 10 миллиардов кубометров природного газа в год в Польшу и 3 миллиарда кубометров – из Польши в Данию. Ввод его в эксплуатацию состоялся в конце сентября.

Напомним, в августе Витренко заявлял, что «Нафтогаз» не сможет накопить до зимы объемы газа, на которых настаивает Кабмин.