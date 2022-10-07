«Газпром» должен «Нафтогазу» за транзит около $200 миллионов

Объем недоплаты российского "Газпрома" НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа составляет около 200 миллионов долларов США.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель правления украинской компании Юрий Витренко.

– Приблизительно 200 миллионов долларов. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается ежемесячно, – сказал Витренко.

При этом он отметил, что требование о недоплате – это первое требование, зафиксированное в арбитражной просьбе, а дальше компания работает над другими требованиями.

В то же время глава «Нафтогаза» отметил, что возможная остановка россией транзита газа через Украину, к чему готовится компания, также может стать одним из предметов рассмотрения в арбитраже.

– Выставлять счета (после остановки транзита – ред.) будем, и, возможно, остановка транзита тоже будет одним из предметов рассмотрения арбитражем – нужно быть к этому готовым, – объяснил Витренко.

«Нафтогаз» 9 сентября объявил о предоставлении просьбы об арбитраже против российского «Газпрома» в Международный арбитражный суд, чтобы истребовать из российской компании средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, «Газпром» не оплатил своевременно и в полном объеме.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или платы". В то же время "Газпром" с мая платит меньше, чем предусматривает соглашение. "Нафтогаз" также оценивает возможность заявления о дополнительных условиях российскому монополисту.

«Газпром» 27 сентября 2022 года пригрозил «Нафтогазу» введением санкций и приостановкой осуществления финансовых операций через начатый украинской компанией новый международный арбитраж.