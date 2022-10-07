Рада в первом чтении приняла проект Госбюджета на 2023 год

Верховная Рада утвердила проект Госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.

По его словам, после почти трех часов обсуждения правок «За» проголосовал 251 нардеп («Слуга народа» - 194, «ЕС» - 0, «Батькивщина» - 0, «Платформа за жизнь и мир» - 17, «За будущее» - 1, «Голос» - 7, «Доверие» - 17, «Восстановление Украины» - 11, внефракционные - 4).

«Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось. Осталось лишь две «балансовые правки» (те что прямо прописаны в заключении Комитета): +2 млрд ДФРР (Государственный фонд регионального развития – ред.); +446 млн соцзащиты детей и семь», - написал Железняк.

По его словам, в зале удалось сбить правку об увеличении финансирования «Марафона» на 1,4 млрд, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права КМУ).

«Все остальные правки остались как в решении Комитета, так и на добрую волю правительства. Разбирательство во втором чтении планируется уже в октябре», - добавил нардеп.

Обновлено 17:19 По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, приоритетом №1 в данном проекте Госбюджета является армия.