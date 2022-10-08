Сенкевич объяснил, что не получится быстро отремонтировать крыши в домах, поврежденных обстрелами

В Николаеве не получится быстро отремонтировать крыши в домах, поврежденных российскими обстрелами.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

По его словам, нужно пройти необходимую процедуру, чтобы выделить бюджетные средства и начать работу.

- Все дома, в которых разрушена крыша, будут отремонтированы. Выделение бюджетных средств требует отдельной процедуры. Делаются экспертиза, проект, если все снесло, составляют смету и после этого работают. В ближайшее время все крыши накроют брезентом, дальше будем их ремонтировать. К сожалению, невозможно делать капитальные ремонты согласно постановлению (Кабмина). Будем помогать, как можем, – объяснил Сенкевич.