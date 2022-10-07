В Николаеве планируют устанавливать укрытия на остановках – пока по две конструкции в неделю

В Николаеве в ближайшее время начнут устанавливать укрытия на остановках общественного транспорта.

Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.

Напомним, что российские оккупанты несколько раз обстреливали кассетными снарядами остановки, что приводило к массовым жертвам мирного населения. Недавно одесская компания помогла установить первое укрытие на остановке в Корабельном районе.

– Мы не можем просто взять и построить остановки. Сделана уже проектно-сметная документация, пример последовали из Харькова. Там они делаются «наборными», мы решили, что будем делать буквами П. В ближайшее время будут эти остановки. В Харькове одна остановка стоит 1,4 или 1,8 миллиона гривен, у нас они будут дешевле. Будут экраны внутри и камеры, все это будет передаваться на пульт в полицию.