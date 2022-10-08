Банкам разрешили брать в залог недостроенное жилье

Национальный банк внес изменения в положение об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, дополнив перечень приемлемого обеспечения объектами незавершенного строительства и будущими объектами недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Включать такие объекты в перечень разрешается в течение трех лет со дня начала выполнения строительных работ.

«Этот срок основывается на среднестатистических данных о сроках строительства объектов и их вводе в эксплуатацию», — отметили в НБУ.

Изменениями также предусмотрены условия, при которых банки могут учитывать стоимость объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости при расчете размера кредитного риска.