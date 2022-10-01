Минэнерго не планирует повышать стоимость электроэнергии для населения

Министерство энергетики планирует продлить действие спецобязательств, срок которых истекает 30 октября этого года, с обеспечением действующих тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает «Интерфакс-Украина».

- Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными, - отметил министр.

По словам Галущенко, Минэнерго прорабатывает определенные изменения в модель ПСО, чтобы в частности иметь возможность сохранить тарифы. Сейчас бытовые потребители платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч при объемах, превышающих 250 кВт-ч.