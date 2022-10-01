«Городской бюджет «выживает» за счет военных»: Сенкевич рассказал об экономической ситуации в городе

Сенкевич подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Николаеве закрылись все «крупнейшие налогоплательщики», такие как «Заря»-«Машпроект», портовая инфраструктура, а также крупный и средний бизнес.

Об этом Сенкевич рассказал во время брифинга Media center Ukraine, 7 октября.

- Сегодня работает микробизнес: кафешки, парикмахерские и торговля, магазины. Поэтому поступления в бюджет снизились, но наполняется он за счет военнослужащих. Хочу напомнить, что до полномасштабного вторжения Николаев был одним из самых милитаризованных городов в Украине, то есть на уровне бригад и военных соединений – у нас их самое большое количество, сказал Сенкевич.

По словам мера, город фактически «выживает» за счет НДФЛ военных, потому что люди не оплачивают налоги на землю и недвижимость.

- Что касается этого вопроса, я докладывал на заседании Ассоциации городов Украины и Министерства финансов Украины по этой ситуации. Там пришли к выводу, что сегодня неуместно забирать НДФЛ военнослужащих в госбюджет, потому что город можно будет просто закрывать как зону отчуждения, поскольку мы не сможем заплатить ни за свет, ни за воду, ни за что. Таким образом, было принято решение, что в проекте бюджета на 2023 год НДФЛ оставили на местном уровне, а излишки средств из других городов, в которых также зарегистрированы военные объединения, а бизнес продолжает работать, будут приобщаться реверсной дотацией, - уточнил Сенкевич.

Напомним, что ранее, заместитель главы Николаевской ОВА заявил, что в Николаеве работают над тем, чтоб подать более качественную воду в систему отопления: «В октябре закончить работу реально».