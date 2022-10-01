Глава комитета ВР призвал украинцев не создавать очереди на АЗС: «Дефицита нефтепродуктов нет»

Глава профильного парламентского комитета Андрей Герус уверяет, что в Украине достаточно топлива и не нужно создавать очереди на АЗС.
Об этом он написал в Telegram.
«На АЗС снова образовались очереди, единственная причина этого – эмоциональное иррациональное восприятие ситуации. Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работало, но причина этого – не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работает. Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными. Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла», - сообщил он.