Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

В Стокгольме завершилась Нобелевская неделя, в рамках которой стали известны лауреаты престижной награды. Завершающим традиционно стало оглашение обладателей премии Шведского банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, которую неофициально называют Нобелевской премией по экономике.

Об этом пишет «Зеркало недели».

В этом году ее получат бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также экономисты Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг с формулировкой "за исследования банков и финансовых кризисов".

«В этом году лауреаты в области экономических наук Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важное заключение их исследования состоит в том, почему жизненно важно избегать краха банков», - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Отмечается, что основы исследования были заложены еще в 1980-х годах. Их анализ имел важное практическое значение в регулировании финансовых рынков и преодолении финансовых кризисов.