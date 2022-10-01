Европейская комиссия продлила защиту и социальные гарантии для украинских беженцев

Европейская комиссия приняла решение продлить еще на одни год действие Директивы временной защиты, которая предоставляет украинским беженцам ряд прав, в частности, на работу, жилье, образование, медицинскую помощь.

Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, пишет «Интерфакс-Украина».

- Сегодня утром мы проснулись, услышав, как падают бомбы на Киев, Одессу, Львов и другие города. Это только демонстрирует, насколько важно продолжать предоставлять поддержку Украине и демонстрировать солидарность с украинцами… Я хочу объявить, что Директива о временной защите продолжена до марта 2024 года. То, что мы увидели сегодня утром, также дает возможность четко понять, что мы будем продолжать приветствовать всех, кому придется ехать в ЕС, - анонсировала еврокомиссар.

Она пояснила, что в соответствии с правилами, в случае возвращения беженцев в Украину на продолжительный период времени, статус беженца утрачивает силу и «формально на вас больше действие Директивы не распространяется, и вы должны выйти из реестра Директивы о временной защите».

- Но многие из беженцев боятся выйти из реестра, потому что им, возможно, вновь придется опять бежать, и мы это понимаем. Поэтому мы решили, что вам не нужно выходить из реестра – вы можете оставить за собой документы о временной защите, которые вы получили. Все, что вы должны сделать, это сообщить национальным или местным органам власти по месту нахождения, что вы возвращаетесь в Украину. Но вам не нужно отдавать вашу карту, и вы можете оставить за собой регистрацию, - сообщила Йоханссон.

- Сегодня 4 миллиона человек находится под зонтиком этой Директивы, что дает возможность предоставлять поддержку в поиске жилья, охране здоровья и возможность выйти на рынок труда, - констатировала еврокомиссар.

Кроме того, Европейская комиссия анонсировала запуск проекта «Пул талантов», который направлен на то, чтобы предоставить украинцам, которые находятся в ЕС, лучший доступ к рынку труда.