Украина ежемесячно нуждается в €3 миллиардах помощи от Евросоюза, - еврокомиссар

Нынешняя помощь Евросоюза Украине далеко недостаточна, ведь Украина требует ежемесячно по меньшей мере 3 миллиарда евро для поддержки функционирования государства.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Ган, пишет «Укринформ».

– Украине нужно от 3 до 3,5 миллиарда евро ежемесячно для поддержки функционирования государства, – сказал еврокомиссар.

Он напомнил, что страны ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд. евро макрофинансовой помощи для покрытия текущих расходов государства. Один миллиард этой суммы уже предоставлен, а дальнейшие займы на общую сумму пять миллиардов евро должны постепенно предоставляться с середины октября. Ган отметил, что сейчас необходимо рассмотреть, как помощь может выплачиваться Украине не только эпизодически, но и на автоматической основе.

Также еврокомиссар сообщил, что восстановление Украины в долгосрочной перспективе потребует, по оценкам Всемирного банка, около 349 млрд евро.