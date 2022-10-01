Украина с завтрашнего дня прекращает экспорт электроэнергии в Европу

Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский союз. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы».

«Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии», - пояснили в министерстве.

Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизации энергосистемы.