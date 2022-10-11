Зеленский представил нового главу НБУ – тот рассказал о планах на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Национального банка его нового главу – Андрея Пышного.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

– Ожидаю, что новый глава НБУ вместе с правительством приблизит подписание новой программы с Международным валютным фондом, – сказал Зеленский.

Среди своих приоритетов как главы Национального банка Украины Андрей Пышный назвал макрофинансовую стабильность в стране, эффективность макроэкономической политики, конструктивные переговоры с международными партнерами, сохранение устойчивости банковской системы.

– Следующий год будет непростым. 38 миллиардов долларов – общая потребность в финансировании. Его привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать, – отметил Пышный.

По мнению главы НБУ, чрезвычайно важно продолжать предметные и конструктивные переговоры с международными партнерами, чтобы получить тот ресурс, который сегодня необходим Украине, чтобы выстоять, победить и начать программу восстановления.