На восстановление энергетической инфраструктуры Украина получила от ЕС более полумиллиарда евро

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 миллионов евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram .

«Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах», - сообщил Шмигаль.

По его данным, всего за два месяца в рамках пакета Экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 миллиарда евро. Еще 540 миллионов евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

Напомним, россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины, – министр энергетики.