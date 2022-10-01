НБУ постепенно заменит в обращении старые купюры номиналом от 5 до 100 гривен

С 1 января 2023 года Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов (т.е. предыдущего поколения) с целью постепенной замены на обновленные денежные знаки.

Об этом сообщили в НБУ.

Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно:

- оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018; - банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот), улучшение наличных расчетов и их удобства для населения.

С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот. Банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков. Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

Однако такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать.