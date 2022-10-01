Цены на продукты питания могут вырасти на 15%, - эксперты

Война, рост цены на горюче-смазочные материалы, возврат акцизов на топливо, нарушение логистических цепей, курс гривны по отношению к доллару, безусловно повлияют на рост цен в ближайшее время.

Об этом сообщает ТСН.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал в ближайшее время подорожание продуктов на 15%. По мнению экономического эксперта Александра Хмелевского, уже в ноябре украинцы будут наблюдать повышение цен.

Овощи и фрукты, несмотря на сезон, удорожают в среднем на 30-35%. Из-за ограничения экспорта в ближайшие месяцы цены на муку и хлеб будут расти умеренно на 10-15%. Прогнозируется, что стоимость масла и сахара вырастет на 15–20%. Цены на гречку и рис в значительной степени зависят от импорта, поэтому девальвация гривни отразится на росте цен на 20-25%. Из-за массового убоя скота зимой может наблюдаться дефицит молока и молочных продуктов, а это может повлечь за собой возможное повышение цен на 30-40%. Могут подскочить и цены на мясо – примерно на 30%.

По данным НБУ, в 2022 году за неимением предложения ранней продукции из временно оккупированных южных регионов Украины дорожали фрукты и овощи. Из-за исчерпания запасов и сокращения возможностей импорта дорожали крупы, в том числе гречка и рис. Из-за разрушения основного добывающего предприятия подорожала соль. Увеличивались цены на молочные и рыбные продукты, а также на безалкогольные напитки. К концу 2022 года стоимость необработанных продуктов, по прогнозам НБУ, вырастет почти на 50%.