Украина получила от МВФ 1,3 миллиарда долларов экстренного финансирования

В Украину поступило 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль.

«Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики», - сказал он.

По его словам, всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

«В ближайшее время мы с Фондом начнем подготовку над новой специальной программой, которая заработает в следующем году», - сообщил Шмигаль.

Ранее сообщалось, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украина получила от ЕС более полумиллиарда евро.