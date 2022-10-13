За сентябрь доходы россии от продажи нефти упали на $3,2 миллиарда

По данным Международного энергетического агентства, доходы российской федерации от экспорта нефти в сентябре сократились на 17,3% или 3,2 миллиарда долларов США по сравнению с августом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, в частности, что доход россии от экспорта нефти в сентябре сократился до 15,3 миллиарда долларов США, что является самым низким месячным показателем за весь 2022 год. Причиной тому стало уменьшение экспорта в страны ЕС на 390 тысяч баррелей в день и падение цен на нефть российской марки Urals на 8,7% по сравнению с августом.

В целом же, по данным МЭА, с начала года доля стран Евросоюза в экспорте российской сырой нефти и нефтепродуктов упала с 50 до 35%.

Ожидается, что экспорт российской нефти в страны ЕС еще больше сократится в декабре, когда вступит в силу первая часть санкций Евросоюза в отношении российской нефти, которая охватит весь морской и значительную часть трубопроводного импорта сырой нефти из россии, и в феврале, когда вступят в силу ограничения по импорту русских нефтепродуктов.

Напомним, Зеленский призвал депутатов ПАСЕ избавить россию доходов от экспорта нефти и газа .