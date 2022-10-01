SpaceX Маска сообщила Пентагону, что отказывается финансировать услуги Starlink в Украине, – CNN

Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом идет речь в письме SpaceX к Пентагону, которое цитирует CNN.

Издание отмечает, что компания Маска заявила в письме, что «больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше».

В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более 120 млн долларов до конца года и может обходиться в около 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев.

«Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», - написал в письме к Пентагону директор по государственным продажам SpaceX.

Среди документов SpaceX, направленных в Пентагон, как отмечает CNN, есть прямой запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, о предоставлении еще почти 8000 терминалов Starlink.

Издание напоминает, что на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в пятницу в Твиттере, что «операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года».

Напомним, ранее появилась информация, что Starlink начал работать со сбоями на линии фронта в Украине.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск предложил в Twitter свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу России. Затем Маск написал еще два твита о том, что нужно спросить жителей Донбасса и Крыма, какой стране они хотят жить, и о том, что у России больший мобилизационный ресурс, чем у Украины. Этот пост получил обсуждение в социальных сетях. В том числе, Маску жестко ответили и украинские политики, в том числе Владимир Зеленский.