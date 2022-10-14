Украина потеряла около 20% промышленного производства яиц

Вследствие российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, мощности ряда крупных производителей были разрушены или оказались в оккупации из-за полномасштабной войны. Из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство такие предприятия как «Дмитровская птицефабрика» в Донецкой области и филиал «Богодуховской птицефабрики» в Харьковской области.

Кроме того, на временно оккупированной Херсонщине находится птицекомплекс «Чернобаевский» (входит в «Авангард»), который был одним из крупнейших производителей яиц в Украине, говорят в «Союзе птицеводов Украины». «Авангард» также потерял свое поголовье кур и мощности и в других областях.

- На оккупированных территориях осталось еще несколько мощных производителей, другие находятся на линии боевых действий или пострадали на деоккупированных территориях. По нашим подсчетам, в результате этого потеряно около 20% промышленного производства яиц, - рассказывает директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Как следствие, несколько недель назад поставщики яиц начали стремительно повышать оптовые цены на эту продукцию - более чем на 60%. Таким образом цена десятка яиц в магазинах с 32 грн в конце августа выросла до 70 грн на начало октября.