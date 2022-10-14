Украинцы за 8 часов собрали ₴100 миллионов на «Ловца Шахедов»

Украинцы за 8 часов собрали 100 миллионов гривен на покупку системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА - «Ловца Шахедов».

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сбор ко Дню защитников и защитниц, инициаторами которого выступили UNITED24, monobank и волонтер Игорь Лаченков, запустили в 09:00 пятницы, 14 октября.

В 17:31 Федоров сообщил, что деньги собраны.