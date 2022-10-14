Украинцы за 8 часов собрали ₴100 миллионов на «Ловца Шахедов»

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14.10.2022 18:33

Украинцы за 8 часов собрали 100 миллионов гривен на покупку системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА - «Ловца Шахедов».

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сбор ко Дню защитников и защитниц, инициаторами которого выступили UNITED24, monobank и волонтер Игорь Лаченков, запустили в 09:00 пятницы, 14 октября.

В 17:31 Федоров сообщил, что деньги собраны.

«100 млн грн за 8 часов сбора Олега Гороховского, Игоря Лаченкова и UNITED24 на «Ловца Шахедов». Это невероятный результат. Спасибо каждому. Вы делаете большое дело!. Не останавливаемся, продолжаем сбор. Нужно еще больше систем противодействия вражеским дронам для мощной охраны критической инфраструктуры страны», – написал Федоров.

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