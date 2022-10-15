Байден подписал указ о новом пакете помощи для Украины на $725 миллионов

Президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена выделить 725 миллионов долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.

Средства пойдут, в частности, на предметы оборонного назначения и услуги Минобороны. Кроме того, деньги будут направлены на военное образование и подготовку для украинских защитников.

Ранее в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи.