Кабмин расширил программу дешевых кредитов для предприятий, разрушенных во время войны

Кабинет министров расширил программу удешевления кредитов «5-7-9». Бюджетные средства пойдут на финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно принятому решению, предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 миллионов гривен (без учета ранее выданных кредитов по программам господдержки). Выполнение обязательств по таким кредитам частично (до 80%) будет обеспечиваться государственной гарантией.

Условия получения кредита:

- производственные мощности предприятия разрушены полностью или частично или похищены в результате войны или оккупации (что подтверждено документально);

- предприятие осуществляло хозяйственную деятельность в течение года до широкомасштабного наступления россии (что подтверждено данными годовой финотчетности по состоянию на 1.01.2022 г.);

- Восстановительные производственные мощности расположены не ближе 50 км от зоны боевых действий, не находятся под оккупацией.

Ранее сообщалось, что ряд планирует запустить программу ипотеки под 3% для военных.