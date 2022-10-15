На деоккупированных территориях Донбасса заработала программа международной помощи

На деоккупированных территориях Украины стартовала новая программа международной помощи. Это совместный проект Минреинтеграции, Международной организации по миграции ООН и Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции .

Как отметили в пресс-службе, 2200 гривен разово выплачиваются гражданам, пострадавшим от оккупации и проживающим на соответствующих территориях в момент их освобождения.

«Сегодня первые выплаты начались в Лимане и Святогорске», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с ноября жителям деоккупированных территорий будут платить дополнительную денежную помощь.