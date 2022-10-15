Саудовская Аравия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи

Саудовская Аравия предоставит Украине 400 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом пишет NYT, со ссылкой на сообщение королевства в пятницу.

Такое решение было принято после соглашения о сокращении добычи нефти, играющего на руку российской федерации.

Как отмечает издание, решение сократить добычу нефти вызвал гнев президента США Джо Байдена и высших законодателей США, призывавших к полной переоценке связей с Саудовской Аравией. Соединенные Штаты заявили, что рост цен на нефть в результате сокращения добычи увеличит военную мощь россии и подорвет глобальные усилия по изоляции москвы.

«Решение Саудовской Аравии, России и других членов энергетической группы ОПЕК подорвало попытки Соединенных Штатов и Европы задушить доходы от прибыльных продаж сырой нефти по Москве», - отмечает издание.

Там добавляют, что наследный принц Мохаммед бин Салман, де-факто правитель Саудовской Аравии, разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу и предложил помощь, чтобы «облегчить человеческие страдания украинского народа».

В свою очередь Зеленский написал в Twitter, что Саудовская Аравия предоставит финансовую помощь Украине, но не уточнил сумму и сроки.

По словам Зеленского, стороны также обсудили увольнение украинских военнопленных. Наследный принц Саудовской Аравии участвовал в сентябрьском обмене пленными между Россией и Украиной, в ходе которого часть заключенных перевезли в Саудовскую Аравию.

Господин Зеленский также сказал, что поблагодарил наследного принца за то, что Саудовская Аравия проголосовала на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, чтобы осудить аннексию Россией оккупированных территорий в четырех областях Украины. Во многом символическая резолюция принята 143-5.

Президент Байден предупредил о последствиях для нефтяного соглашения между Саудовской Аравией и россией, о котором было объявлено 5 октября. Соединенные Штаты угрожали заблокировать будущие продажи оружия Саудовской Аравии или принять закон, разрешающий подавать иски за фиксацию цен.

Королевство ответило публичными обвинениями , заявив, что Соединенные Штаты действовали, руководствуясь внутриполитическими соображениями, такими как цены на газ и промежуточные выборы в ноябре, а не заботой об интересах Украины.