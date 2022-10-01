За пленного Гиркина, который якобы отправился воевать в Украину, предлагают 40 тысяч долларов

Тому, кто возьмет в плен живого сотрудника ФСБ и экс-главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), предлагают 40 тысяч долларов.

Инициатором выступил активист Сергей Стерненко.

15 октября в Telegram-канале Гиркина его супруга разместила их совместное фото. При этом сам Гиркин одет в военную форму. Российские военкоры-пропагандисты поделились информацией, что якобы он отправился воевать в Украину в составе «добровольческого батальона» на должности или начальника штаба, или заместителя комбата.

Когда информация появилась в сети, Сергей Стерненко предложил 20 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен живым. Его поддержал музыкант Тарас Тополя и предложил сверху еще 10 тысяч долларов. После этого украинский военнослужащий, главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус сообщил, что также добавит 10 тысяч долларов. Итого за пленного Гиркина обещают 40 тысяч долларов США.

Напомним, в августе появилась информация, что Гиркина задержали в Крыму, когда пытался попасть на территорию Херсонской области.