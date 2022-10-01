SpaceX продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине

Руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.

О решении Маск сообщил в Twitter.

"Черт с ним... Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", - написал Маск.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск предложил в Twitter свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу России. Затем Маск написал еще два твита о том, что нужно спросить жителей Донбасса и Крыма, какой стране они хотят жить, и о том, что у России больший мобилизационный ресурс, чем у Украины. Этот пост получил обсуждение в социальных сетях. В том числе, Маску жестко ответили и украинские политики, в том числе Владимир Зеленский.

После чего начала появляться информация, что Starlink начал работать со сбоями на линии фронта в Украине .

Напомним, ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине .

Тогда Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.