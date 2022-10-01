ГУР гарантирует 100 тысяч долларов за пленного Гиркина, который пошел воевать против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

Отмечается, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства.

«Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый «министр обороны ДНР». СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета. Также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17», - говорится в сообщении.

ГУР МО отмечает, что ни один военный преступник не избежит наказания.

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Ранее за пленника Гиркина предлагали 30 тысяч долларов.