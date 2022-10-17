Из-за войны уровень бедности в Украине вырос почти в десять раз

В 2022 году из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз.

Об этом рассказал региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи, передает "Бабель" со ссылкой на Reuters.

- Если так будет продолжаться, перспективы будут намного, гораздо труднее, - сказал он журналистам.

В то же время Банерджи считает обнадеживающей реакцию международного сообщества на призывы Зеленского о помощи Украине.

– Большинство стран отметили, что они будут финансово поддерживать Украину в течение следующего года, и потому это очень положительный результат, – сказал представитель Всемирного банка.

По его словам, до конца 2022 года 25% населения Украины будут жить в бедности по сравнению с чуть более 2% до полномасштабной войны. А к концу 2023 г. эта цифра может вырасти до 55%.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в 2022 году международные партнеры уже выделили Украине $35 миллиардов в виде грантов и кредитов, но в 2023 году потребности в финансировании останутся очень большими. Аруп Банерджи считает, что без поддержки партнеров Украине придется либо печатать больше денег, либо еще больше сокращать социальные издержки.