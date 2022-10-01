Украина, Турция и ООН выступают за продолжение экспорта зерна из одесских портов

Стороны-участники «Зерновой инициативы» – ООН, Турция и Украина выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В Совместном координационном центре в Стамбуле 16 октября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. В фокусе переговоров – реализация «Зерновой инициативы» и продолжение ее действия после 22 ноября. С момента старта инициативы и по сей день из Украины уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции.

– На данный момент нет никаких сомнений, что работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября, – прокомментировал Кубраков.

Также во время встречи украинская сторона отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна, а также предотвратить образование очередей на проверках. Напомним, что экспорт ведут из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".