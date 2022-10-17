В Николаеве уборку строительного мусора после обстрелов россиян будет координировать ДЖКХ

Исполнительный комитет Николаевского городского совета определил, что вопросами организации и координации обращения с отходами, которые образовались в связи с повреждением (разрушением) зданий и сооружений в результате боевых действий, террористических актов, диверсий или проведением работ по ликвидации их последствий, будет заниматься Департамент ЖКХ.

Об этом свидетельствует решение исполкома, опубликованное на сайте горсовета.

«Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета принять меры по обеспечению выполнения требований Порядка обращения с образовавшимися отходами в связи с повреждением (разрушением) зданий и сооружений в результате боевых действий, террористических актов, диверсий или проведением работ по ликвидации их последствий» , – говорится в решении.

Стоит отметить, что по информации платформы публичных закупок, до решения передать полномочия ликвидировать последствия обстрелов россиян ДЖКХ, этим занимались администрации районов. В частности, по упрощенной процедуре с обоснованием «Украинская освободительная война», администрации Заводского и Ингульского района подписали договоры с компанией «Микгазпослуга». Всего с начала полномасштабного вторжения эта фирма получила из бюджета Николаева почти 5 миллионов гривен.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, вместе с подрядчиками, ликвидацией последствий обстрелов занимаются и работники коммунальных предприятий: КП «Николаевские парки» и КП «ЭЛУ-автодорог».

Напомним, что ранее сотрудники коммунальных служб Одессы за один день забили окна в одной из поликлиник Николаева, которая была повреждена в результате обстрела российскими оккупантами.