Автором проекта павильонов «Временного укрытия» выбрали проектанта скандальной «Аллеи национальных диаспор»

Проект павильонов «Временного укрытия», обойдется бюджету Николаева в сумму около 50 тысяч гривен. Его разработчиком выступила Дарья Григоренко – проектант реконструкции сквера «Аллея национальных диаспор», по результатам выполнения которой, было возбуждено уголовное производство по факту хищения бюджетных средств.

Информация о подписании договора опубликована на платформе публичных закупок.

Заказчиком выполнения проекта выступило коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс», которое ранее исполком горсовета назначил ответственным за реализацию проекта.

Закупка, в результате которой был подписан договор с Дарьей Григоренко, проводилась без использования электронной системы, в рамках обоснования «Украинская Освободительная Война».

В договоре, который был подписан 30 сентября и опубликован в системе закупок 14 октября, говорится, что проектант обязуется разработать проект в течение 30 дней с момента подписания соглашения. После принятия проекта, «Николаевэлектротранс» должен будет заплатить за проектные работы 49 тысяч 840 гривен.

Вместе с тем, в одном из николаевских телеграм-каналов уже появился эскиз того, как должен будет выглядеть павильон «Временного укрытия». Как утверждает автор анонимного источника информации, иллюстрация будущего укрытия была взята из технической документации.

Стоит отметить, что согласно открытым данным, проектант Дарья Григоренко с 2018 года получила 137 бюджетных контракта на общую сумму 3,5 миллиона гривен. Среди проектов, которые были реализованы по документации Григоренко, есть проект реконструкции сквера «Аллея национальных диаспор».

Как известно, капитальный ремонт сквера, расположенного по улице Набережной угол улицы Пушкинской в Центральном районе Николаева, реализовывался по программе «Общественного бюджета» за 999 тысяч гривен. Задумкой проекта было содействие объединению национальных диаспор Николаева. В конце прошлого года в Николаеве завершили монтаж «Аллеи Дружбы».

При этом проект стал настоящим камнем раздора для национальных меньшинств в Николаеве. На десяти флагштоках должны были быть подняты иностранные флаги, но какие именно изначально не было утверждено, при том, что в городе проживает около 123 диаспор.

Автор этого проекта Денис Барашковский рассказал, что в техническом задании не указано, флаги чьих национальностей будут находиться на аллее. По его словам, такое решение должны принять представители диаспор, а он только «предоставляет площадку» для объединения национальностей. После того, как реконструкция была закончена, горожане раскритиковали выполненные работ на «Аллеи Дружбы», а прокуратура возбудила уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств на этом объекте.

Примечательно, что Дарья Григоренко, как проектант, вела авторский надзор за выполнением реконструкции сквера. При этом еще на этапе голосования за проект Дениса Барашковского в рамках «Общественного бюджета», на тот момент будущий проектант капремонта сквера, поддержала его своим голосом «за». Аналогично Алексею Юхно, с которым впоследствии был заключен контракт на выполнение работ. Именно Юхно, как исполнитель проходит в деле о присвоении бюджетных средств на реконструкции сквера, обвиняемым.